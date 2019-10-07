طهران تعد بمواصلة جهودها لتهدئة التوتر مع دول الخليج

قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، اليوم الاثنين، إن طهران ستواصل جهودها لتهدئة التوتر بمنطقة الخليج، عن طريق تحسين العلاقات مع جيرانها العرب في الخليج.

وأكد ربيعي، إن إيران تدعو الشعب العراقي إلى ضبط النفس (بعد أيام من الاضطرابات في العراق تجاوز خلالها عدد القتلى الـ100 والجرحى 6000)، محذرا من استغلال الحراك "من قبل الأعداء والأجانب"، وفق تعبيره.

وقال في مؤتمر صحفي إن "إيران ستقف دائما إلى جانب الأمة العراقية والحكومة العراقية. ندعوهم للحفاظ على الوحدة وإظهار ضبط النفس".

وأسف ربيعي للأحداث التي شهدها العراق خلال الأيام الماضية، مشيرا إلى أن الحكومة والشعب في العراق، على وعي تام بالمشكلات في البلاد، ومشددا على أن السبيل الصحيح لحل المشكلات هو "وحدة الشعب العراقي والتفافه حول محور المرجعية الدينية".

ودعا ربيعي الشعب العراقي إلى المطالبة بحقوقه "عبر الوسائل القانونية والديمقراطية".

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية أيضا: "إننا نتأثر ونشعر بالقلق من أي توتر أو اضطرابات في دول الجوار"، وتابع: "إن إيران ستواصل جهودها لتخفيف التوترات في الخليج"، مضيفا: "على إيران ودول الخليج أن تكون واعية أمام محاولات تخريب العلاقات فيما بينها".

وأكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية أن "جهود طهران للتعاون مع دول المنطقة لن تتوقف من أجل تحقيق الأمن والاستقرار".

بدوره، قال مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية اللواء، يحيى رحيم صفوي، إن أحداث العراق الأخيرة، هدفها إخافة الناس من المشاركة في مراسم أربعينية الإمام الحسين.

وأوضح صفوي أن هذه الأحداث لن تخيف الزوار، الذين لن يترددوا في "المشاركة حتى لو مطرت السماء حجرا ورصاصا".

المصدر: RT+"رويترز"