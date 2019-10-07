 
مباشر
عاجل
لافروف يصل إلى بغداد في زيارة رسمية

رئيس بيلاروسيا: عاقبت ابني البكر فاستقام الأوسط والأصغر!

أخبار العالم

رئيس بيلاروسيا: عاقبت ابني البكر فاستقام الأوسط والأصغر!
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mi08

كشف رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو للصحفيين خلال تفقده ميدانا للتدريب العسكري، أنه عاقب أحد أبنائه في طفولته.

إقرأ المزيد
لوكاشينكو يعد بمواصلة استخدام مستحضرات التجميل البيلاروسية فقط
لوكاشينكو يعد بمواصلة استخدام مستحضرات التجميل البيلاروسية فقط

وقال لوكاشينكو في هذا الشأن: "الحزام الجيد هو الآخر يكون مفيدا أحيانا للطفل. فيكتور باعتباره الابن البكر، نال منه مرارا"، مضيفا في ذات الوقت أن "الابن الأوسط دميتري، برؤيته لذلك، تصرّف بهدوء أكبر"، في حين قال إنه لم يعاقب الابن الأصغر لأنه لم يكن هناك مبرر لذلك.

وأكد زعيم بيلاروسيا أنه بشكل عام ليس من مؤيدي معاقبة الأطفال، لكنه لفت إلى أنه يصعب تجنب ذلك في بعض الأحيان.

وشدد لوكاشينكو أن بلاده ستبني حياتها وتربي أطفالها بالاعتماد على "التقاليد السلافية وخبراتنا الحياتية"، وليس على ما يفرضه الغرب  من "وصفات".

وأشار في هذا السياق إلى ما يجري في الدول الغربية قائلا :" لن تكون لديهم أسر قريبا، رجل يتزوج برجل، أو "تتزوج" رجلا. ولن يوجد من يلد أطفالا، فيما نحن نستعير منهم بعض قواعد السلوك الأسري".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بطل العالم.. أكل 82 "تاكو" في 8 دقائق