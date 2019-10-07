 
مباشر

تقدم المعارضة في انتخابات كوسوفو التشريعية

أخبار العالم

تقدم المعارضة في انتخابات كوسوفو التشريعية
Reuters
انتخابات كوسوفو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mi02

أظهرت نتائج أولية للانتخابات البرلمانية التي جرت، أمس الأحد، في كوسوفو تصدر "حزب تقرير المصير" المعارض السباق الانتخابي.

إقرأ المزيد
الناخبون في كوسوفو يصوتون في انتخابات عامة يركزون فيها على الفساد واتفاق مع صربيا
الناخبون في كوسوفو يصوتون في انتخابات عامة يركزون فيها على الفساد واتفاق مع صربيا

 وحصل الحزب المذكور على 26 في المئة من الأصوات، متقدما بشكل طفيف على "حزب رابطة كوسوفو الديمقراطية"، الذي حصل على 25 في المئة من الأصوات.

كما أظهرت نتائج مفوضية الانتخابات، بعد فرز 80 في المئة من الأصوات، احتلال "حزب كوسوفو الديمقراطي" المركز الثالث، بعد حصوله على 21.15 في المئة، في حين حصلت قائمة يرأسها رئيس الوزراء المستقيل راموش هاراديناي على 11.6 في المئة من الأصوات.

وأدلى نحو 1.9 مليون نسمة بأصواتهم أمس الأحد في الانتخابات التشريعية في كوسوفو، لتجديد قادتهم وسط ضغوط دولية شديدة من أجل تسوية النزاع مع صربيا، الذي يشكل إحدى بؤر البلبلة الكبرى في أوروبا.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

حرب 6 أكتوبر.. ماذا حدث على الجبهتين المصرية والسورية؟