تقدم المعارضة في انتخابات كوسوفو التشريعية

أظهرت نتائج أولية للانتخابات البرلمانية التي جرت، أمس الأحد، في كوسوفو تصدر "حزب تقرير المصير" المعارض السباق الانتخابي.

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وحصل الحزب المذكور على 26 في المئة من الأصوات، متقدما بشكل طفيف على "حزب رابطة كوسوفو الديمقراطية"، الذي حصل على 25 في المئة من الأصوات.

كما أظهرت نتائج مفوضية الانتخابات، بعد فرز 80 في المئة من الأصوات، احتلال "حزب كوسوفو الديمقراطي" المركز الثالث، بعد حصوله على 21.15 في المئة، في حين حصلت قائمة يرأسها رئيس الوزراء المستقيل راموش هاراديناي على 11.6 في المئة من الأصوات.

وأدلى نحو 1.9 مليون نسمة بأصواتهم أمس الأحد في الانتخابات التشريعية في كوسوفو، لتجديد قادتهم وسط ضغوط دولية شديدة من أجل تسوية النزاع مع صربيا، الذي يشكل إحدى بؤر البلبلة الكبرى في أوروبا.

المصدر: رويترز