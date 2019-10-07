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غرق سفينة كورية شمالية بعد اصطدامها بزورق دورية ياباني

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غرق سفينة كورية شمالية بعد اصطدامها بزورق دورية ياباني
Reuters
صورة أرشيفية من بحر اليابان
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قالت قوات حرس السواحل اليابانية اليوم الاثنين إنه تم إنقاذ أكثر من عشرة من أفراد طاقم سفينة صيد كورية شمالية غرقت بعد تعرضها لحادث تصادم مع زورق دورية ياباني في بحر اليابان.

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وكانت قوات حرس السواحل قد ذكرت في وقت سابق إن نحو 20 من أفراد طاقم السفينة الكورية الشمالية تقطعت بهم السبل في بحر اليابان بعد الحادث الذي وقع على بعد 350 كيلومترا شمال غربي شبه جزيرة نوتو بوسط اليابان في نحو الساعة 00:10 بتوقيت غرينتش.

ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية العامة "NHK" عن نائب وزير الزراعة والغابات ومصايد الأسماك الياباني، هيرويوكي سوماتسو، قوله إن التصادم وقع داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

المصدر: رويترز

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