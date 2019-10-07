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غرق سفينة كورية شمالية اصطدمت بزورق دورية ياباني وإنقاذ طاقمها

أخبار العالم

غرق سفينة كورية شمالية اصطدمت بزورق دورية ياباني وإنقاذ طاقمها
Reuters
صورة أرشيفية من بحر اليابان
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قالت قوات حرس السواحل اليابانية اليوم الاثنين إنه تم إنقاذ 20 من أفراد طاقم سفينة صيد كورية شمالية غرقت بعد تعرضها لحادث تصادم مع زورق دورية ياباني في بحر اليابان.

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ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية العامة "NHK" عن نائب وزير الزراعة والغابات ومصايد الأسماك الياباني، هيرويوكي سوماتسو، قوله إن التصادم وقع داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، على بعد 350 كيلومترا شمال غربي شبه جزيرة نوتو بوسط اليابان في نحو الساعة 00:10 بتوقيت غرينتش.

المصدر: رويترز

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