استنكرت رابطة العالم الإسلامي محتوى صورة جرى تداولها في عدد من وسائل الإعلام، قيل إنها تتعلق بإجبار طالب يهودي على تقبيل قدم زميله المسلم في مدينة ملبورن بأستراليا.

Disturbing moment a Jewish student 12, at an Australian school is forced to KISS the shoe of a Muslim boy@IsraelinIndia@IsraelMFA



What do you want to do about it ? pic.twitter.com/8URqScOFuF — Frustitute 2.0 (@Frustitute) 4 октября 2019 г.

واستنكرت الرابطة أيضا، واقعة ثانية تتعلق بإجبار طالب يهودي آخر على الركوع وتقبيل حذاء زميله المسلم.

واعتبرت الرابطة في بيان صدر، اليوم الأحد، عن أمينها العام رئيس مجلس إدارة الهيئة العالمية للعلماء المسلمين الشيخ محمد بن عبد الكريم العيسى، أن هذا التصرف المشين مخالف لعقيدة الإسلام.

وأكد الشيخ محمد بن عبد الكريم العيسى أن ذلك فعل همجي لا يقدم عليه إلا شخص متطاول على الإسلام في عقيدته وأخلاقه.

وأضاف: "ليس عند المسلمين سجود ولا انحناء إلا لله تعالى، كما أن المسلمين يؤمنون بأن الله تعالى كرم بني آدم، مصداقا لقوله تعالى "ولقد كرمنا بني آدم"، علاوة على أن هذا التصرف خُلق ذميم وعمل قبيح".

وتابع قائلا إن المسلم الحق ملتزم بعقيدته وسلوكه في جميع أحواله، وإن هذه القيم تمثل ثوابت لا يمكن الإخلال بها تحت أي ذريعة.

وشدد البيان على أن الإسلام يحترم وجود أتباع الأديان الآخرى، وأن وثيقة المدينة المنورة التي أمضاها النبي محمد عليه السلام، ووثيقة مكة المكرمة التي وقع عليها أكثر من ألف ومائتي مُفت وعالم مسلم تحت مظلة رابطة العالم الإسلامي عام 2019، تندد بمثل هذا العمل المشين، مبينا أن الإسلام يحترم الكرامة الإنسانية وأنها أصل راسخ في مبادئه.

المصدر: صحيفة "عكاظ"