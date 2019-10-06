نشرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، مقطع فيديو يظهر قائد الثورة الإسلامية في إيران، الإمام علي الخميني، خلال فترة إقامته في فرنسا.

وقالت وسائل الإعلام إن هذا الشريط ينشر لأول مرة، ويظهر فيه الخميني خلال إقامته في بلدة نوفل لوشاتو، حيث نفي إلى فرنسا في مثل هذا اليوم من العام 1978.

ووصل الخميني إلى هذه البلدة الواقعة في ضواحي باريس في 6 أكتوبر 1978 بعد ترحيله من العراق بقرار من نائب رئيسه آنذاك، صدام حسين، وأقام في فرنسا حتى 16 يناير 1979 حينما عاد إلى إيران ليقود الثورة الإسلامية التي أطاحت بحكم الشاه، محمد رضا بهلوي، وغيرت نظام السلطة في البلاد.

المصدر: وكالات إيرانية