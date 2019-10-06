أكد القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، أن "الولايات المتحدة تعيش بداية موتها التدريجي بسبب غياب الاستراتيجية، وأن قوى العالم الكبرى ستنهار وتندثر لأنها باطلة".

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وأضاف سلامي خلال فعالية لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية بطهران أن انهيار قوى العالم الكبرى هو "سنّة التاريخ، وأن دورة حياة القوى الباطلة لها نقطة ذروة تصل إليها ومن ثم تبدأ بالانهيار تدريجيا".

وأوضح قائد الحرس الثوري الإيراني أن "العدو الآن في حال التراجع ومغادرة الساحة، فيما تتقدم الثورة الإسلامية إلى الأمام في مؤشر إلى تحقيق الانتصار".

وقال سلامي إن "فلسفتنا هي الدفاع عن المظلومين وتعريض حياتنا للخطر من أجل إنقاذ الآخرين وهذه الفلسفة منتصرة حتما".

المصدر: وكالة فارس