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الأمم المتحدة حول أحداث العراق: يجب أن يتوقف هذا

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الأمم المتحدة حول أحداث العراق: يجب أن يتوقف هذا
Reuters
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أعربت الأمم المتحدة عن أسفها البالغ إزاء تطورات الأحداث في العراق حيث قتل أكثر من 100 شخص أثناء المظهرات التي طالت العاصمة بغداد ومعظم مدن جنوب البلاد، خلال الأيام الخمسة الماضية.

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وأكدت الممثلة الأممية الخاصة في العراق، جينين هينيس-بلاسخارت، عبر "تويتر" مساء أمس السبت أنها "تشعر بحزن بالغ إزاء وقوع خسائر غير مبررة في الأرواح".

وتابعت: "خمسة أيام من التقارير عن وقوع وفيات وإصابات، يجب أن يتوقف هذا. أدعو جميع الأطراف إلى التوقف والتفكير، ويجب محاسبة المسؤولين عن العنف. فلتسُد روح الوحدة في عموم العراق".

واندلعت الاحتجاجات الشعبية في العراق وسادها استخدام العنف، بما في ذلك عمليات قنص ضد المتظاهرين المطالبين بتحسين ظروف المعيشة وخلق فرص عمل إضافية للشباب ورحيل "الفاسدين" من الحكومة.

المصدر: RT

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