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إصابات بانفجار محول كهربائي أثناء مهرجان للجعة في الولايات المتحدة (فيديو)

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إصابات بانفجار محول كهربائي أثناء مهرجان للجعة في الولايات المتحدة (فيديو)
Screenshot/ Twitter
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أسفر انفجار محول كهربائي بجنوب ولاية كاليفورنيا، أمس السبت، عن إصابة 4 أشخاص أثناء احتفالات مهرجان "أكتوبرفيست" الشعبي، فيما ذكرت تقارير أن المصابين هم رجلا إطفاء ومدنيان اثنان.

وأظهر مقطع فيديو متداول للانفجار صعود كرة نارية كبيرة نحو السماء بالقرب من مطعم "أولد وورلد فيلدج" بمنطقة هانتغتون بيتش.

ونقل موقع "لوس أنجلوس تايمز" عن شهود عيان تأكديهم أنهم سمعوا صوت 3 انفجارات، فيما تم إجلاء رواد المطعم.

المصدر: "فوكس نيوز"

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