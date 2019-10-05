فندت وزارة التربية التركية، اليوم السبت، ادعاءات زعمت أن سبب انتحار تلميذ سوري، يوم الخميس، هو تعرضه للتوبيخ من معلمه والرفض من قبل زملائه لأنه سوري.

وجاء ذلك في بيان بشأن واقعة انتحار، الطالب وائل السعود، في قضاء "كارتبه"، بولاية قوجا إيلي، شمال غربي تركيا.



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وقال البيان إن الادعاءات المذكورة التي تداولتها بعض مواقع الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، بشأن واقعة الانتحار "لا أساس لها من الصحة، ولا تعكس الحقيقة".

ولفت إلى أن السعود الطالب في الصف الخامس بمدرسة الأخوة التركية الفرنسية المتوسطة في "كارتبه"، كان قد التحق بالصف الثالث في مارس 2018، وفق التحريات الأولية لمديرية التربية في الولاية.

وأكد البيان أن وائل السعود كان طالبا ناجحا للغاية، حيث تم اختياره طالب الشهر عندما كان في الصف الرابع، بمدرسة الأخوة التركية الفرنسية الابتدائية، في العام الدراسي 2018 - 2019.

وشددت الوزارة على أنه "لم يكن لدى السعود أي مشاكل مع معلميه وأصدقائه"، وأن والده، ولي أمر حريص على متابعة وضع ابنه، وكان على تواصل مع المدرسة باستمرار، لافتة إلى أن الملاحظات الأولية لفريق الإرشاد التابع لوزارة التربية، أظهرت أن السعود كان طالبا محبوبا من قبل معلميه وزملائه.

وأكد البيان على "تكليف مفتشين للتحقيق في هذه الحادثة الأليمة التي سببت حزنا عميقا لدى أسرتنا التربوية، من كافة جوانبها"، مشيرا إلى أن التحقيقات العدلية والإدارية مستمرة بشأن هذا الموضوع.

Kocaeli'de önceki gün intihar eden bir öğrencimizle ilgili bazı internet sitelerinde ve sosyal medyada yer alan;"Suriyeli olduğu için öğretmeni tarafından azarlandığı ve arkadaşlarınca dışlandığı" iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır.



Basın Açıklaması👉https://t.co/lzDeVZCLHOpic.twitter.com/c51lwdbQ1J — MEB (@tcmeb) 5 октября 2019 г.

المصدر: وكالة "الأناضول"