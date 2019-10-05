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الادعاء الفرنسي يؤكد وجود مؤشرات على "تطرف كامن" لمنفذ الهجوم الأخير على مقر للشرطة في باريس

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الادعاء الفرنسي يؤكد وجود مؤشرات على
Reuters CHRISTIAN HARTMANN
أفراد من القوات الأمنية الفرنسية بعد هجوم باريس - أرشيف
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أعلن ممثل الادعاء الفرنسي المعني بمكافحة الإرهاب أن التحقيق رصد مؤشرات على "تطرف كامن" لدى منفذ هجوم بسكين قتل أربعة من زملائه في مقر الشرطة في باريس قبل يومين.

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وقال ممثل الادعاء يوم السبت، إن المهاجم تبادل 33 رسالة نصية مع زوجته قبل تنفيذ الهجوم، جميعها ذات طبيعة دينية.

وكانت مصادر فرنسية قد أشارت سابقا إلى أن المهاجم ميكايل هـ. البالغ من العمر 45 عاما، اعتنق الإسلام قبل نحو عشر سنوات. وكان يعمل في مقر الشرطة الذي نفذ فيه الهجوم منذ أعوام.

المصدر: رويترز

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