مسؤول إيراني بارز يتهم الرياض وواشنطن ولندن بالوقوف وراء اضطرابات العراق

ألقى عضو هيئة رئاسة مجلس خبراء القيادة في إيران، آية الله عباس كعبي، باللوم على السعودية والولايات المتحدة وبريطانيا في الاضطرابات التي يشهدها العراق لليوم الخامس على التوالي.

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وأعرب ممثل محافظة خوزستان في هيئة رئاسة المجلس المفوض بتعيين وعزل المرشد الأعلى للثورة الإسلامية، في تصريح لوكالة "فارس"، اليوم السبت، عن قناعته بأن "مراكز تنظيمية وشبكات تابعة لأجهزة المخابرات البريطانية والسعودية والأمريكية"، علاوة على "خلايا بعثية نائمة" تقف وراء الاضطرابات في العراق، واصفا الدول الثلاث بأنها "أعداء الشعبين العراقي والإيراني".

وقال كعبي إن الدول الثلاث خططت منذ أكثر من عام لـ"إثارة الاضطرابات والفتن بذريعة المشاكل الاقتصادية والفساد في المؤسسات الحكومية العراقية ونقص الخدمات بهدف تجيير سلاح المقاومة في العراق لصالح أمريكا والسعودية، كي تعلنا حكومة وهمية لنفسيهما".

وتابع المسؤول أن معلومات أشارت منذ فترة طويلة إلى "إقامة معسكرات خاصة بتدريب مثيري الشغب"، مضيفا أن ضباطا من أجهزة المخابرات البريطانية والأمريكية والسعودية نشروا في العراق بهدف تشكيل "الخلايا المثيرة للاضطرابات".

في الوقت نفسه، قال كعبي إنه يدرك أن العراقيين خرجوا إلى الشوارع بسبب المشاكل وضعف الحكومة، مضيفا أن هؤلاء "ابتعدوا عن المحرضين وسيطرت الحكومة تدريجيا على الاضطرابات وأعمال الشغب".

المصدر: فارس