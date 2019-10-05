نهاية محنة زوجين أستراليين عاشقين للسفر بعد أشهر من الاعتقال في إيران (صور)

قالت وزيرة الخارجية الأسترالية، ماريز باين، اليوم السبت، إن إيران أفرجت عن زوجين أستراليين اعتقلا منذ عدة أشهر، وأسقطت التهم الموجهة لهما.

وأضافت باين في مؤتمر صحفي تلفزيوني: "المحنة التي مر بها الزوجان انتهت الآن، ويجري إعادة لم شملهما مع ذويهما".

وذكرت وسائل إعلام أن الأسترالي، مارك فيركين، وزوجته الأسترالية - البريطانية، جولي كينج، اعتقلا في إيران بعد اتهامهما بإطلاق طائرة مسيرة دون ترخيص.

وهما من عشاق السفر، وكانا يسافران حول العالم منذ عام 2017 ويوثقان مغامراتهما عبر الإنترنت.

ولم يتم الإفراج عن أسترالية ثالثة قالت أسرتها في وقت سابق إنها كيلي مور جيلبرت، الأكاديمية بجامعة ملبورن.

المصدر: رويترز