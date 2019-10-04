الولايات المتحدة تعلن عن اختبار ناجح لصاروخ مضاد للسفن قرب جزيرة غوام

أعلنت البحرية الأمريكية، اليوم الجمعة، أنها نفذت اختبارا ناجحا لصاروخ مضاد للسفن من طراز NSM بالقرب من جزيرة غوام.

وقال أسطول المحيط الهادئ، في بيان أصدره بهذا الصدد: "أظهرت سفينة القتال الساحلية للقوات البحرية للولايات المتحدة Gabrielle Giffords من نوع Independence بنجاح قدرات صاروخ NSM، يوم 1 أكتوبر، خلال تدريبات Pacific Griffin".

وشدد الأسطول الأمريكي على أن هذه العملية تمثل أول إطلاق لهذا الصاروخ في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وقال القائد في البحرية الأمريكية، ماثيو ليمان، تعليقا على هذه الاختبار: "أنا فخور جدا بعملنا الجماعي الذي أدى إلى الإطلاق الناجح لـ NSM".

ويمثل صاروخ NSM المضاد للسفن سلاحا عالي الدقة بعيد المدى من صناعة شركة Raytheon، يمكنه تحديد موقع الوحدات البحرية للعدو وتدميرها على بعد 100 ميل بحري (185 كيلومترا).

ويحلق الصاروخ على ارتفاعات منخفضة للغاية فوق سطح البحر، ولديه القدرة على تتبع التضاريس، ويستخدم جهازا مطورا للتوجيه الذاتي لضرب الأهداف بدقة في الظروف المعقدة.

المصدر: وكالات