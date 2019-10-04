قال السفير الإيراني لدى لندن، حميد بعيدي نجاد، إن بريطانيا دفعت غرامة مالية ضخمة قدرها 1.2 مليار جنيه إسترليني لبنك إيراني.

وكتب نجاد تغريدة على تويتر أكد فيها أن "الحكومة البريطانية دفعت غرامة 1.2 مليار جنيه إسترليني (نحو 1,5 مليار دولار) لبنك ملت الإيراني"، مضيفا أن "الخطوة البريطانية جاءت بعد أن أصدرت محكمة في لندن حكما تدين فيه قرار وزارة الخزانة البريطانية بفرض عقوبات على بنك ملت منذ عام 2009".

غرامت دولت انگلیس به بانک ملت که بر اساس رأی چهار ماه پیش دادگاه می باید به آن بانک پرداخت میشد، پرداخت شده است. این غرامت بر مبنای رأی دادگاه بریتانیا و بعلت غیر قانونی بودن تحریمهایی میباشد که خزانه داری انگلیس از سال ۲۰۰۹ میلادی برای چند سال بر علیه بانک ملت اعمال کرده بود. — Hamid Baeidinejad (@baeidinejad) 4 октября 2019 г.

ولفت السفير الإيراني إلى أن حكم المحكمة البريطانية وإلزام الخزانة بدفع الغرامة لبنك "ملت" يعتبر "نجاحا قانونيا لإيران".

المصدر: RT