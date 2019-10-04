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طهران تؤكد أن لندن دفعت غرامة ضخمة لبنك إيراني

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طهران تؤكد أن لندن دفعت غرامة ضخمة لبنك إيراني
Reuters SN
أحد فروع بنك ملت الإيراني
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قال السفير الإيراني لدى لندن، حميد بعيدي نجاد، إن بريطانيا دفعت غرامة مالية ضخمة قدرها 1.2 مليار جنيه إسترليني لبنك إيراني.

وكتب نجاد تغريدة على تويتر أكد فيها أن "الحكومة البريطانية دفعت غرامة 1.2 مليار جنيه إسترليني (نحو 1,5 مليار دولار) لبنك ملت الإيراني"، مضيفا أن "الخطوة البريطانية جاءت بعد أن أصدرت محكمة في لندن حكما تدين فيه قرار وزارة الخزانة البريطانية بفرض عقوبات على بنك ملت منذ عام 2009".

ولفت السفير الإيراني إلى أن حكم المحكمة البريطانية وإلزام الخزانة بدفع الغرامة لبنك "ملت" يعتبر "نجاحا قانونيا لإيران".

المصدر: RT

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