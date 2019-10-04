اتهم وزير خارجية ألمانيا، هايكو ماس، الولايات المتحدة بعدم الرغبة في إيجاد حلول ودية لخلافاتها التجارية مع الاتحاد الأوروبي، تعليقا على رسوم جديدة فرضتها واشنطن على بضائع أوروبية.

وذكر ماس اليوم على حسابه في "تويتر" أن "كل طرف يستفيد من التجارة المنفتحة والعادلة، غير أن الولايات المتحدة رفضت اقتراح الاتحاد الأوروبي بشأن إيجاد حل ودي واختارت طريق المواجهة".

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وحذر وزير الخارجية الألماني من أن الاتحاد الأوروبي سيضطر على ما يبدو إلى الرد على الإجراءات الأمريكية بفرض رسوم جمركية جديدة من جانبه، مبديا في الوقت نفسه استعداد بروكسل للتفاوض مع واشنطن بشأن معايير تقديم المنح الحكومية في قطاع الطيران، وتابع: "لا يزال بإمكاننا تجنب أضرار مستقبلية".

وفرضت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مؤخرا، رسوما إضافية بنسبة 10% على طائرات مصنعة في الاتحاد الأوروبي، وبنسبة 25% على النبيذ الفرنسي والجبن الإيطالي والويسكي الاسكتلندي المقطر مرة واحدة وبضائع أوروبية أخرى، وذلك على خلفية التنافس بين شركتي إنتاج الطائرات "بوينغ" الأمريكية و"إيرباص" الأوروبية.

وجاء هذا الإجراء الذي يهدد باندلاع حرب تجارية جديدة عابرة للمحيط الأطلسي في أعقاب إقرار منظمة التجارة العالمية بعدم شرعية المنح التي تلقتها "إيرباص" من سلطات الاتحاد الأوروبي، وتقدر قيمتها الإجمالية بـ205 مليار دولار.

ويأتي ذلك في وقت تتكبد فيه "بوينغ" خسائر كبيرة على خلفية كارثتين طالتا أحدث طائرة لها "737 ماكس" عقب أشهر معدودة من بدء تشغيلها.

المصدر: RT