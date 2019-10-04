دعا وزیر الخارجیة التركي، مولود تشاووش أوغلو، الیوم الجمعة، الاتحاد الأوروبي إلى الوفاء بتعھداته تجاه ملف الھجرة "مثلما فعلت أنقرة".

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وقال تشاووش أوغلو في كلمة عقب اجتماع مع وزیر الداخلیة الألماني، ھورست زیھوفر، والمفوض الأوروبي للشؤون الداخلیة والھجرة، دیمیتریس أفراموبولوس، والسفیر الفرنسي لدى تركیا، إنه بحث مع المسؤولین الأوروبیین ملف الھجرة وعلاقات بلاده مع الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن بلاده "لمست رغبة الاتحاد في تعاون سلیم أكثر مع تركیا حول ملف الھجرة"، مؤكدا ضرورة النظر إلى الملف من "المنظور الإنساني"، ومواصلة التعاون بین تركیا والاتحاد الأوروبي في ھذا الإطار.

واعتبر أن "اتھامات الیونان لبلاده بعد ارتفاع أعداد المھاجرین إلى الجزر الیونانیة القادمین من تركیا لا أساس لھا"، داعیا إلى التركیز على ایجاد حلول لأزمة الھجرة، بدلا من توجیه أصابع الاتھام إلى تركیا.

وتشھد السواحل الیونانیة ارتفاعا كبیرا في أعداد المھاجرین غیر الشرعیین القادمین من تركیا عبر بحري إيجة والمتوسط، في حین أعلن وزیر الداخلیة التركي أمس الأول الأربعاء، أن قوات بلاده اعتقلت 315 ألف مھاجر غیر شرعي منذ مطلع العام الجاري، متوقعا أن یصل العدد إلى 400 ألف شخص بنھایة العام الجاري.

المصدر: وكالات