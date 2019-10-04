مبعوث ترامب يجتمع مع ممثلين عن "طالبان" في إسلام آباد

أفادت وكالة "رويترز" بأن المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان، زلماي خليل زاد، عقد أمس الخميس اجتماعا مع وفد من حركة "طالبان" في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

إقرأ المزيد

ونقلت الوكالة اليوم الجمعة عن مصدرين مطلعين تأكيدهما أن أول اجتماع بين الطرفين، منذ إعلان البيت الأبيض الشهر الماضي انهيار مفاوضات السلام مع الحركة، استمر أكثر من ساعة.

وقال أحد المصدرين، وهو مسؤول رفيع المستوى في الحكومة الباكستانية، إن إسلام آباد لعبت دورا كبيرا في تنظيم الاجتماع وإقناع الحركة بمدى أهميته لعملية السلام، مضيفا أن اللقاء لم يتضمن مفاوضات رسمية حول عملية السلام، بل عقد بهدف بناء الثقة.

ورفضت سفارة واشنطن في إسلام آباد والخارجية الأمريكية التعليق على هذه الأنباء، وقال متحدث باسم الوزارة إن اجتماعات المبعوث الأمريكي في إسلام آباد لا تمثل استئنافا لمفاوضات السلام في أفغانستان.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي تعليق مفاوضات السلام مع "طالبان"، رغم إحراز تقدم ملحوظ نحو إبرام صفقة كانت، لو وقعت، ستتيح لواشنطن سحب قواتها من أفغانستان، وذلك بعد مقتل جندي أمريكي جراء تفجير انتحاري دبرته الحركة في كابل.

المصدر: رويترز