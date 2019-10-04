‌ إيران تعيد فتح منفذ خسروي الحدودي مع العراق

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الجمعة، إعادة فتح معبر خسروي الحدودي مع العراق، الذي أغلق أمس الخميس بسبب الاحتجاجات الشعبية الواسعة في الجانب العراقي.

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وأعلن مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية في إيران، ورئيس لجنة "أربعينية الحسين"، حسين ذو الفقاري، أن منفذ خسروي الحدودي مع العراق، سيتم إعادة فتحه اليوم الجمعة.

وقال ذو الفقاري إنه "سيتم فتح منفذ خسروي مع العراق يوم الجمعة كما أبلغتنا السلطات العراقية بذلك".

وأغلقت إيران، أمس الخميس، معبري خسروي وجذابة الحدوديين مع العراق، على خلفية اتساع رقعة الاحتجاجات في العديد من المحافظات العراقية، قبل أن تعيد فتح معبر جذابة في اليوم نفسه.

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه العاصمة العراقية بغداد اليوم هدوء حذرا، فيما أطلقت الشرطة النار على عدد صغير من المحتجين، بعد 3 أيام من الاحتجاجات الدامية المناهضة للحكومة التي أدت إلى مقتل 44 شخصا وإصابة المئات.

المصدر: "رووداو"+"رويترز"