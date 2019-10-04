طهران ترفض نداء باريس لإطلاق سراح عالمة مزدوجة الجنسية

أكدت إيران، اليوم الجمعة، أن دعوة فرنسا لإطلاق سراح عالمة تحمل الجنسيتين الفرنسية والإيرانية تمثل "تدخلا في شؤونها الداخلية".

إقرأ المزيد

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، إن "تدخل وزارة الخارجية الفرنسية في قضية مواطنة إيرانية أمر في غير محله"، مضيفا أن الدعوة الفرنسية "لن تكون مجرد شيء غير مجد في حل القضية، بل تجعل العملية القانونية أكثر تعقيدا".

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية طالبت إيران، أمس الخميس، بالإفراج عن العالمة فريبا عادل خواه، وهي باحثة كبيرة بجامعة "ساينسز بو" في باريس، وتم اعتقالها في وقت سابق من هذا العام بتهم لم يتم تحديدها.

وجاء اعتقال فريبا عادل خواه في وقت تخوض فيه فرنسا وقوى أوروبية أخرى مواجهة دولية بشأن الاتفاق النووي مع طهران الذي يعود لعام 2015.

ويتهم نشطاء حقوقيون إيران باعتقال عدد من مزدوجي الجنسية في محاولة منها للحصول على تنازلات من دول أخرى، وهي تهمة ترفضها الجمهورية الإسلامية باستمرار.

المصدر: "رويترز"