 
مباشر

طهران ترفض نداء باريس لإطلاق سراح عالمة مزدوجة الجنسية

أخبار العالم

طهران ترفض نداء باريس لإطلاق سراح عالمة مزدوجة الجنسية
Screenshot/ Youtube
فريبا عادل خواه
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mhn9

أكدت إيران، اليوم الجمعة، أن دعوة فرنسا لإطلاق سراح عالمة تحمل الجنسيتين الفرنسية والإيرانية تمثل "تدخلا في شؤونها الداخلية".

إقرأ المزيد
إيران تعتقل صحفية روسية بتهمة خطيرة!
إيران تعتقل صحفية روسية بتهمة خطيرة!

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، إن "تدخل وزارة الخارجية الفرنسية في قضية مواطنة إيرانية أمر في غير محله"، مضيفا أن الدعوة الفرنسية "لن تكون مجرد شيء غير مجد في حل القضية، بل تجعل العملية القانونية أكثر تعقيدا".

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية طالبت إيران، أمس الخميس، بالإفراج عن العالمة فريبا عادل خواه، وهي باحثة كبيرة بجامعة "ساينسز بو" في باريس، وتم اعتقالها في وقت سابق من هذا العام بتهم لم يتم تحديدها.

وجاء اعتقال فريبا عادل خواه في وقت تخوض فيه فرنسا وقوى أوروبية أخرى مواجهة دولية بشأن الاتفاق النووي مع طهران الذي يعود لعام 2015.

ويتهم نشطاء حقوقيون إيران باعتقال عدد من مزدوجي الجنسية في محاولة منها للحصول على تنازلات من دول أخرى، وهي تهمة ترفضها الجمهورية الإسلامية باستمرار.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

جماهير توتنهام تتحدث عن "خيانة" داخل غرفة الملابس