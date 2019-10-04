الكرملين يعتبر تأكيد كييف موافقتها على "صيغة شتاينماير" أمرا إيجابيا

قالت موسكو إن موقف كييف الذي يؤكد موافقتها على "صيغة شتاينماير" للتسوية في منطقة دونباس هو أمر إيجابي.

وأوضح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن "الحديث لا يدور عن موافقة أوكرانيا، بل يتعلق بتأكيد أوكرانيا موافقتها على "صيغة شتاينماير" في وقت سابق، لأن الأوكرانيين وافقوا على "صيغة شتاينماير" قبل عدة سنوات، وقد تم ذلك من قبل الرئيس (الأوكراني السابق) بوروشينكو​​​. الآن تم تأكيد هذه الموافقة، وهذا تأكيد إيجابي، لذلك هو أمر إيجابي".

و"صيغة شتاينماير" هي وثيقة وقعتها بداية الشهر الجاري مجموعة الاتصال الخاصة بأوكرانيا، وهي موسكو وكييف وجمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المعلنتان ذاتيا، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، خلال اجتماع للمجموعة في عاصمة بيلاروس، مينسك.

وتمثل "صيغة شتاينماير" آلية تثبيت الوضع الخاص لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك اللتين تقعان عمليا خارج سيطرة السلطات في كييف، والمتمثل في الحكم الذاتي لهما ضمن أوكرانيا.

المصدر: وكالات