قال القائم بأعمال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية كورنيل فيروتا، اليوم الجمعة، إن طهران "حسنت التعاون مع الوكالة".

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وأضاف أن إيران طورت تعاونها مع الوكالة التي تمارس عليها ضغوطا للحصول على رد بشأن استفسارات لم يتم الكشف عنها، في حين أكد متابعون أن هذه الاستفسارات تشمل تفسير العثور على آثار يورانيوم في موقع غير محدد.

ويرى متابعون للشأن الإيراني أن طهران تماطل الوكالة بشأن جسيمات اليورانيوم التي عُثر عليها في عينات بيئية وجدت فيما وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنه "مخزن أسلحة ذرية سري" في طهران.

ولفت فيروتا إلى أن "هناك حوارا مستمرا، وهذا الحوار يجرى في الوقت الراهن".

وكان فيروتا أكد في شهر سبتمبر المنصرم أهمية التعاون السريع مع الوكالة في سعيها للحصول على معلومات حول أنشطة طهران، وذلك بعد يوم من عقده اجتماعات هناك، مضيفا أنه "سعيد باللهجة وبما قدمه الجانب الإيراني".

المصدر: "رويترز"