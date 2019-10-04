اتفاق تركي-يوناني على فتح قناة اتصال مباشرة بشأن المهاجرين

أكدت أثينا أنها توصلت إلى اتفاق مع أنقرة على فتح قناة اتصال مباشرة على المستوى السياسي لزيادة فعالية تطبيق الإعلان التركي-الأوروبي المشترك عام 2016 بشأن قضية الحد من الهجرة.

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وذكرت وزارة حماية المواطنين (وزارة الداخلية) اليونانية في بيان لها، أن نائب الوزير يورغوس كوميتساكوس، وهو المسؤول عن سياسة البلاد في مجال الهجرة، أجرى في أنقرة مفاوضات مع مسؤولين أتراك كبار، وهم وزير الداخلية سليمان صويلو، ونائبه إسماعيل تشتاكلي، بالإضافة إلى نائب وزير الخارجية، يافوز ساليم كران.

وأشارت الوزارة إلى أن "المشاورات الصريحة التي جرت في أجواء ودية" تناولت بالتفصيل قضية الهجرة، مع التركيز على ضرورة التطبيق الفعال للإعلان التركي-الأوروبي المشترك بهذا الخصوص.

وجدد الجانب اليوناني في المفاوضات موقفه بضرورة أن تفي جميع الأطراف بما يترتب عليها، حيث يتعين على أنقرة مواصلة العمل على استئصال عصابات تهريب البشر ومنع إقامة ممرات جديدة للمهاجرين إلى القارة العجوز(أوروبا)، فيما يجب على اليونان تكثيف جهود إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى تركيا، كما ينبغي للاتحاد الأوروبي الاعتراف بالعبء الذي تتحمله تركيا باستضافة نحو أربعة ملايين لاجئ ومهاجر في أراضيها.

واتفق الطرفان، حسب بيان الوزارة، على "فتح قناة اتصال مباشرة على المستوى السياسي ستعمل بالتزامن مع الحوار العملياتي الذي يجري بوتائر أرفع".

ويأتي ذلك على خلفية زيادة تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى جزر اليونان من تركيا في الأشهر الماضية، وقد حذرت أثينا من أن مخيماتها لم تعد تستطيع استيعاب مزيد من المهاجرين، فيما اتهمت السلطات التركية الاتحاد الأوروبي بالتقاعس عن مساعدة أنقرة في التعامل مع قضية الهجرة، مهددة بفتح حدودها مع أوروبا أمام المهاجرين.

المصدر: نوفوستي