ممثلتان تتهمان جيمس فرانكو باستغلالهما جنسيا

اتهمت ممثلتان النجم جيمس فرانكو بإدارة مدرسة وهمية للتمثيل استغل عبرها الشابات الحالمات ببدء مشوارهن في مجال التمثيل باختبارهن عاريات أو بتصويرهن في مشاهد جنسية صريحة.

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وأقامت الممثلتان، وهما سارة تيثر كابلان، وتوني جال، دعوى مدنية في محكمة لوس أنجليس العليا ضد فرانكو البالغ من العمر 41 عاما، المرشح لجائزة أوسكار، والذي يؤدي حاليا دور البطولة في مسلسل "ذا ديوس" المذاع على شبكة "إتش.بي.أو" التلفزيونية.

وقالت الممثلتان إنهما قدمتا إلى مدرسة فرانكو للتمثيل في عام 2014. واتهمتا فرانكو ورجلين آخرين تربطهما صلة بشركة الإنتاج والمدرسة التابعتين له، بالتمييز على أساس الجنس والتحرش الجنسي والاحتيال، من ضمن اتهامات أخرى.

وتقول الدعوى: "تعرضت ضحايا فرانكو للخداع من خلال دفع ثمن استغلالهن لمدرسة تمثيل وهمية تدعى (استديو 4) التي أسست لينتفع منها فرانكو وشركات الإنتاج المملوكة له التي تزداد فيها فرص توظيف النساء عندما يوافقن على المشاركة في أفعال جنسية صريحة وعري وأداء مشاهد جنسية، غالبا ما تكون جماعية".

وأضافت الدعوى أنه كان يتم تشجيع الطالبات على دفع 750 دولارا للمشاركة في حصص المشاهد الجنسية بالمدرسة وكن يُرغمن على الاختبار عاريات أو شبه عاريات.

من جهته، قال مايكل بلونسكر محامي فرانكو في بيان إن: "جيمس لن يدافع عن نفسه بشكل كامل فحسب بل سيسعى للحصول على تعويضات من مقيمتي الدعوى ومحاميهما، لرفعهم هذه الدعوى الحاقدة بغرض الشُهرة".

ومن أشهر أفلام فرانكو "127 ساعة" و"الرجل العنكبوت" (سبايدر مان) و"الفنان الكارثي" (ذا ديزاستر أرتيست). وفي حفل غولدن غلوب في السابع من يناير كانون الثاني 2018 وضع فرانكو على بذلته شعار حركة "تايمز أب" المناهضة للتحرش الجنسي.

المصدر: رويترز