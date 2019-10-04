مقتل 4 أشخاص في هبوط اضطراري لطائرة شحن مدنية غرب أوكرانيا

قتل 4 أشخاص وجرح 2 آخران جراء هبوط اضطراري لطائرة شحن بالقرب من مطار "لفوف" في أوكرانيا، بينما لا يزال مصير اثنين من الركاب مجهولا.

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وأعلن وزير البنية التحتية في أوكرانيا، فلاديسلاف كريكلي، اليوم الجمعة، عن هذه الحصيلة الأولية، جراء هبوط اضطراري بعد نفاذ الوقود، لطائرة "انطونوف أن - 12" بالقرب من مطار "لفوف" في غرب أوكرانيا.

وقال الوزير الأوكراني، عبر صفحته الرسمية في "فيسبوك": "وفق الإحصائية الأولية قتل 4 أشخاص​​​. الهبوط الاضطراري جاء بسبب نفاذ الوقود، والتحقيقات جارية"، معرباً عن تعازيه لأقارب الضحايا.

هذا وأعلنت دائرة الطوارئ الحكومية الأوكرانية، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن الطائرة "انطونوف أن - 12" قامت بهبوط اضطراري بالقرب من مطار "لفيف"، ويجري إخلاء الطاقم.

المصدر: "سبوتنيك"