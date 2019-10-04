أورسولا فون دير لاين.. راتبها 28 ألف يورو وستقيم في غرفة بمكتبها!

قررت الرئيسة الجديدة للمفوضية الأوروبية، الألمانية أورسولا فون دير لاين، الإقامة في غرفة صغيرة جهزت لها إلى جانب مكتبها في الطابق 13 من مبنى المفوضية ببروكسل، بدلا من استئجار شقة.

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وقال مساعدو فون دير لاين البالغة من العمر 60 عاما: "يمكننا التأكيد أن السيدة فون دير لاين طلبت تجهيز مسكن لها في مكان تبلغ مساحته 25 مترا مربعا إلى جانب مكتبها، حين تمضي لياليها في بروكسل" مؤكدين بذلك معلومات كانت أوردتها مجلة "دي فيلت" الألمانية.

وستتولى فون دير لاين مهامها رسميا في 1 نوفمبر. وأوضح مساعدوها أن "منزلها سيبقى في هانوفر (ألمانيا)، وقررت الانتقال إلى هذه الشقة الصغيرة في المبنى المؤمن للمفوضية، بدلا من استئجار شقة أو الإقامة في فندق. والى جانب الأمن فان هذا الخيار له فوائد عملية لأنة يجنبها ازدحام السير في بروكسل".

وراتب المفوضة الأوروبية فون دير لاين يبلغ 28 ألف يورو شهريا، وتتلقى علاوة سكن بقيمة 4185 يورو، ولم يتضح على الفور ما إذا ستتمكن من طلب علاوة السكن هذه، إذا كانت تقيم في مكتبها.

وكان سلفها جان كلود يونكر، المتحدر من لوكسمبورغ، قد احتفظ بمنزله في لوكسمبورغ وفضل "استئجار شقة مساحتها 50 مترا مربعا في فندق لقاء 3250 يورو شهريا، كما كان أعلن في مقابلة مع صحيفة "بيلد ام سونتاغ" في وقت سابق هذه السنة.

وأضاف آنذاك أن "رئيس المفوضية الأوروبية لا يحظى بمسكن رسمي ضمن مهامه" وكذلك رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك.

وتابع "لكن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يقيم في قصر يدعونا إليه في بعض الأحيان من أجل أخذ قسط من الراحة. كل السفراء أيضا لديهم مقارهم".

وقال جان كلود يونكر إن "مهام رئيس المفوضية الأوروبية هي وظيفة بدوام كامل تمتد على مدى 18 ساعة في اليوم".

المصدر: أ ف ب