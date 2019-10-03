أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه يثق بصدق نوايا الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بشأن تسوية النزاع بشرق أوكرانيا.

وقال بوتين خلال جلسة منتدى "فالداي" للحوار الدولي، في سوتشي، اليوم الخميس: "لا أعرف مدى قوة معارضي التسوية على أساس اتفاقيات مينسك (في أوكرانيا). ومطالبة المجتمع بالتسوية واضحة. وأعتقد أن هذه المطالبة بالذات ساهمت في الفوز المقنع لزيلينسكي في الانتخابات".

وتابع الرئيس الروسي قائلا، إن "الناس بانتظار حل هذه القضية. وأعتقد أنه يريد تحقيق ذلك بصدق، وأن هذه نواياه ومساعيه الصادقة. ولكن يصعب علي القول ما إذا سيتمكن من التصدي لهؤلاء الذين يعارضون هذه العملية".

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وأضاف بوتين أنه إذا أبدى زيلينسكي ما يكفي من القوة و"الشجاعة السياسية" لإنجاز عملية التسوية، فإنه سيثبت نفسه كسياسي نزيه وشجاع قادر على تنفيذ القرارات التي يتخذها.

وأشار بوتين مع ذلك إلى "أننا نرى الآن بعض التردد. وهذا أمر لا بد منه، لأنه يجب أن يبحث عن حلول وسط والاتفاق مع جميع فئات المجتمع ومع الشعب بأكمله، مهما اختلفت الآراء. وفي نفس الوقت، عليه أن ينفذ وعوده التي قدمها للأغلبية قبل الانتخابات".

يذكر أن أوكرانيا وافقت خلال اجتماع مجموعة الاتصال الخاصة بالتسوية، يوم 1 أكتوبر، على "صيغة شتاينماير" التي تنص على آلية لمنح صفة خاصة لبعض مناطق مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك الواقعة تحت سيطرة "قوات الدفاع الشعبي" المناهضة لكييف.

المصدر: وكالات