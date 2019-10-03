دعا الرئیس الأمریكي، دونالد ترامب، الصین إلى التحقیق في معاملات تجاریة لهنتر بايدن، ابن نائب الرئیس الأمریكي السابق والمرشح الدیمقراطي المحتمل للانتخابات الرئاسیة جو بایدن.

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وقال ترامب للصحفیین في البیت الأبیض، اليوم الخميس: "على الصين أن تبدأ في التحقيق مع عائلة بايدن، لأن ما حدث في الصين بنفس سوء ما وقع في أوكرانيا"، في إشارة إلى معاملات تجارية أجراها هنتر بايدن هناك.

وعند سؤاله عما یريده من الرئیس الأوكراني، فلادیمیر زیلینسكي، بخصوص ابن بایدن، رد ترامب: "إذا كانوا نزيهين تجاه الموضوع، فإن عليهم الشروع في تحقیق كبیر حول بایدن وابنه".

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع كشف نتائج استطلاع للرأي أجراه موقع "یو إس إي تودي"، حيث أيد 45% من المستجوبين فيه تصويت مجلس النواب على عزل الرئیس الأمریكي، فیما صوت 38% ضد هذا الإجراء.

وكانت رئیسة مجلس النواب، نانسي بیلوسي، أعلنت الأسبوع الماضي فتح تحقیق يهدف إلى عزل ترامب على خلفیة اتهامات له بالضغط على أوكرانیا لفتح تحقیق یضر بمنافس سیاسي.

المصدر: وكالات