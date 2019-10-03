 
مباشر

ترامب يدعو بكين إلى فتح تحقيق حول بايدن ونجله

أخبار العالم

ترامب يدعو بكين إلى فتح تحقيق حول بايدن ونجله
Reuters JE/DH
جو بايدن وابنه هنتر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mhir

دعا الرئیس الأمریكي، دونالد ترامب، الصین إلى التحقیق في معاملات تجاریة لهنتر بايدن، ابن نائب الرئیس الأمریكي السابق والمرشح الدیمقراطي المحتمل للانتخابات الرئاسیة جو بایدن.

إقرأ المزيد
بايدن لترامب: لن تدمرني!
بايدن لترامب: لن تدمرني!

وقال ترامب للصحفیین في البیت الأبیض، اليوم الخميس: "على الصين أن تبدأ في التحقيق مع عائلة بايدن، لأن ما حدث في الصين بنفس سوء ما وقع في أوكرانيا"، في إشارة إلى معاملات تجارية أجراها هنتر بايدن هناك.

وعند سؤاله عما یريده من الرئیس الأوكراني، فلادیمیر زیلینسكي، بخصوص ابن بایدن، رد ترامب: "إذا كانوا نزيهين تجاه الموضوع، فإن عليهم الشروع في تحقیق كبیر حول بایدن وابنه".

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع كشف نتائج استطلاع للرأي أجراه موقع "یو إس إي تودي"، حيث أيد 45% من المستجوبين فيه تصويت مجلس النواب على عزل الرئیس الأمریكي، فیما صوت 38% ضد هذا الإجراء.

وكانت رئیسة مجلس النواب، نانسي بیلوسي، أعلنت الأسبوع الماضي فتح تحقیق يهدف إلى عزل ترامب على خلفیة اتهامات له بالضغط على أوكرانیا لفتح تحقیق یضر بمنافس سیاسي.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بنصف طن متفجرات.. هذه تفاصيل "محاولة" اغتيال قاسم سليماني