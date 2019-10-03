أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن منفذ الهجوم على مركز شرطة في باريس اعتنق الإسلام قبل فترة من الزمن.

وذكرت قناة "بي إف إم تي في" الفرنسية نقلا عن مصادرها، اليوم الخميس، أن المهاجم البالغ 45 عاما من العمر، اعتنق الإسلام قبل 18 شهرا.

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وأشارت القناة إلى أن دوافعه لا تزال مجهولة حتى الآن.

وفي سياق متصل، أفادت "بي إف إم تي في" نقلا عن النيابة العامة للعاصمة الفرنسية، بتوقيف "الزوجة المفترضة" لمنفذ الهجوم، مشيرة إلى أن توقيف المرأة جاء بعد 3 ساعات من الهجوم.

يذكر أن رجلا مسلحا بسكين هاجم مركزا للشرطة في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الخميس، وأسفر الهجوم عن مقتل 4 أشخاص وإصابة آخر بجروح، فيما قتل منفذ الهجوم.

المصدر: "بي إف إم تي في"