 
مباشر

وسائل إعلام: منفذ هجوم باريس اعتنق الإسلام قبل عام ونصف

أخبار العالم

وسائل إعلام: منفذ هجوم باريس اعتنق الإسلام قبل عام ونصف
Reuters PHILIPPE WOJAZER
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mhiq

أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن منفذ الهجوم على مركز شرطة في باريس اعتنق الإسلام قبل فترة من الزمن.

وذكرت قناة "بي إف إم تي في" الفرنسية نقلا عن مصادرها، اليوم الخميس، أن المهاجم البالغ 45 عاما من العمر، اعتنق الإسلام قبل 18 شهرا.

إقرأ المزيد
مصرع 4 أشخاص في هجوم على مركز شرطة في باريس
مصرع 4 أشخاص في هجوم على مركز شرطة في باريس

وأشارت القناة إلى أن دوافعه لا تزال مجهولة حتى الآن.

وفي سياق متصل، أفادت "بي إف إم تي في" نقلا عن النيابة العامة للعاصمة الفرنسية، بتوقيف "الزوجة المفترضة" لمنفذ الهجوم، مشيرة إلى أن توقيف المرأة جاء بعد 3 ساعات من الهجوم.

يذكر أن رجلا مسلحا بسكين هاجم مركزا للشرطة في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الخميس، وأسفر الهجوم عن مقتل 4 أشخاص وإصابة آخر بجروح، فيما قتل منفذ الهجوم.

المصدر: "بي إف إم تي في"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بنصف طن متفجرات.. هذه تفاصيل "محاولة" اغتيال قاسم سليماني