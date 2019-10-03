الناتو يجري أكبر مناورات عسكرية منذ انتهاء الحرب الباردة

أعلن العضو في لجنة الدفاع بالكونغرس الأمريكي، جون غارامندي، أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) سيجري مناورات في أوروبا تعتبر الأكبر من نوعها منذ انتهاء الحرب الباردة.

وقال غارامندي خلال مشاركته في مؤتمر وارسو للأمن، إن هدف هذه المناورات "تعزيز دفاعاتنا والتنسيق بين الحلفاء".

وصرح أنه سيتم "إظهار الدعم الأمريكي للحلفاء الأوروبيين خلال المناورات وتصديهم لروسيا".

وأضاف أن روسيا من خلال هذه المناورات يجب عليها "أن لا تشك في التزامات الولايات المتحدة تجاه الناتو".

المصدر: نوفوستي