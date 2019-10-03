إسرائيل.. المدن العربية تحتج على العنف ووزير يطالب بفرض الطوارئ فيها

نظم في المدن والقرى العربية بإسرائيل، اليوم الخميس، إضراب شامل، احتجاجا على تصاعد وتيرة العنف ضد السكان العرب وتقاعس السلطات عن التعامل مع هذا التحدي.

ويجري الإضراب بقرار لجنة المتابعة العليا في جميع مرافق المجتمع العربي، فيما قرر نواب القائمة العربية المشتركة عدم حضور الجلسة الافتتاحية للكنيست الجديد تضامنا مع المضربين.

وأكد رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، في حديث إلى هيئة البث الإسرائيلي، أن الإضراب يبعث برسالة إلى السلطات مفادها أن المواطن العربي يرفض العنف ويريد من الشرطة أن توفر الآمان والطمأنينة له، مبديا قناعته بأن الشرطة تعلم أين تتواجد الأسلحة غير المرخصة التي يجب مصادرتها.

من جانبه، طالب وزير الأمن الداخلي، غلعاد أردان، الذي يعقد اليوم جلسة خاصة مع قيادة الشرطة لبحث الموضوع، في تصريحات أدلى بها أمس بإعلان حالة الطوارئ في المجتمع العربي، وطرح، حسب هيئة البث، سلسلة إجراءات للتعامل مع المشكلة، بما فيها نشر مزيد من القوات في المدن والقرى العربية.

وشهد المجتمع العربي في إسرائيل منذ بداية العام الجاري 71 جريمة قتل، ونجحت الشرطة في التحقيق بـ31 منها فقط.

المصدر: مكان