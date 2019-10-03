مقتل 7 أشخاص جراء سقوط طائرة قاذفة في مطار أمريكي (صور+فيديو)

لقي 7 أشخاص حتفهم، أمس الأربعاء، نتيجة لمحاولة هبوط اضطراري للطائرة القاذفة "بي 17 " التي تعود إلى حقبة الحرب العالمية الثانية، بمطار قرب هارتفورد بولاية كونيتيكت.

وقال كيفين ديلون المدير التنفيذي لسلطة مطارات كونيتيكت إن القاذفة (فلاينج فورترس بي-17) عادت إلى مطار برادلي الدولي بعد 10 دقائق من إقلاعها عقب الإبلاغ عن "مشكلة ما"، لكنها فقدت السيطرة على المدرج واصطدمت بمنشأة صيانة وخزانات تحوي سائلا لمنع تكوين الجليد.

#ALMOMENTO | Se estrella bombardero de la segunda Guerra Mundial en el @Bradley_Airport de Connecticut, con saldo parcial de 3 heridos. 🚨

Autoridades han informado que se trata un Boeing B-17, actualmente registrado como civil por la Collings Foundation. pic.twitter.com/U3h713eEjT — NOTIRIVAS (@NOTIRIVAS) October 2, 2019

وأضاف جيمس روفيلا رئيس إدارة الطوارئ والحماية العامة أن 7 أشخاص لقوا حتفهم خلال الحادث و6 آخرين نقلوا إلى المستشفى بإصابات تتراوح بين الطفيفة والخطيرة.

وجرى إغلاق المطار الواقع ببلدة ويندسور لوكس لنحو 3 ساعات ونصف الساعة بعد الحادث. وقالت الهيئة الوطنية لسلامة النقل إنها تجري تحقيقا في الحادث.

NEWS: A @Boeing B-17 ‘Flying Fortress’ crashed earlier today at Windsor Locks Bradley Int’l after striking a building



The airport was closed for some hours following the incident. Reports suggest both pilots were killed in the crash pic.twitter.com/duDxFxwBDI — Toby’s Aviation (@TobysAviation) October 2, 2019

المصدر: رويترز