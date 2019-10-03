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إغلاق مئات المدارس الأمريكية جراء موجة حرارة غير متوقعة!

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إغلاق مئات المدارس الأمريكية جراء موجة حرارة غير متوقعة!
Reuters
درجات حرارة مرتفعة في عدد من الولايات الأمريكية
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شهدت مناطق وسط الولايات المتحدة وشرقها درجات حرارة مرتفعة وغير معتادة في هذا الوقت من السنة، ما اضطر مدارس غير مجهزة بمكيفات إلى إقفال أبوابها.

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وبلغت درجة الحرارة في واشنطن 97 درجة فهرنهايت (36 درجة مئوية فوق الصفر) في وقت متأخر بعد ظهر أمس الأربعاء، وفق ما ذكرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية، متجاوزة بذلك الرقم القياسي الشهري السابق للمدينة والبالغ 96 درجة فهرنهايت في 5 أكتوبر 1941.

وبلغت الحرارة في ألاباما 98 درجة فهرنهايت، وفي أركنساس بلغت 94، وفي أتلانتا بلغت 95 درجة فهرنهايت.

ودفعت درجات الحرارة المرتفعة بعض المدارس التي لا يوجد فيها تكييف، في ولايات مثل أوهايو وماريلاند، إلى إرسال الأطفال إلى منازلهم باكرا، أو اضطرت إلى إغلاق أبوابها.

وفي ولاية أوهايو، أغلقت مدينة كولومبوس منذ يوم الثلاثاء أكثر من مئة مدرسة غير مجهزة بأجهزة تكييف، وذلك نظرا إلى الحرارة المرتفعة المقترنة برطوبة عالية.

إغلاق مئات المدارس الأمريكية جراء موجة حرارة غير متوقعة!درجات حرارة مرتفعة في عدد من الولايات الأمريكية

وفي ماريلاند (شمال شرق)، أعلن مجلس مدارس مقاطعة بالتيمور أيضا إغلاق "كل المباني غير المكيفة".

ومن المتوقع أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض غدا الجمعة في وسط البلاد.

وتأتي موجة الحر هذه، وهي نادرة جدا في هذا الوقت من العام، بعد أيام قليلة من حلول الشتاء بشكل مفاجئ في الشمال الغربي من البلاد، حيث شهدت مونتانا نهاية الأسبوع الماضي تساقطا للثلوج على نحو خارج عن المألوف.

المصدر: أ ف ب

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