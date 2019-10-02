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ترامب يهدد بمقاضاة كل من لفق علاقاته بروسيا

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ترامب يهدد بمقاضاة كل من لفق علاقاته بروسيا
Sputnik
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يفكر في إمكانية اللجوء إلى القضاء، لتحميل المسؤولية، لكل شخص قام في الولايات المتحدة، بنشر مزاعم في الماضي القريب، عن علاقته مع روسيا.

وأضاف ترامب، يوم الأربعاء في مؤتمر صحفي مشترك بالبيت الأبيض، مع الرئيس الفنلندي سولي نينيستو: "من المحتمل أن أبدأ، برفع دعوى قضائية كبيرة، ضد العديد من المتورطين في التحقيقات الفاسدة حول انتخابات عام 2016. لدي كل الحق للقيام بذلك".

وانتقد ترامب، بشدة تصرفات أولئك الذين أثاروا عن عمد، الشائعات حول صلات مقر انتخاباته بالسلطات الروسية، وأكد أن الاتهامات المختلقة، أثرت على مصير العديد من مؤيديه.

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وقال الرئيس الأمريكي، إنه لم يكن هناك بتاتا أي تآمر مع روسيا. وأشار إلى أن تحقيقات مولر، أثبتت عدم صدق، الذين اتهموا ترامب وعناصر حملته الانتخابية، بالتآمر مع موسكو. وقال: "لم يتمكنوا من العثور على شيء.  لم يعثروا على أي شيء يشير إلى دونالد ترامب والتآمر، بعد مرور عامين وإنفاق 42 مليون دولار".

المصدر: تاس

 

 

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