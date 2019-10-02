أول اتصال هاتفي بين رئيس هيئة الأركان الروسي ونظيره الأمريكي الجديد

أجرى فاليري غيراسيموف رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية النائب الأول لوزير الدفاع، محادثات هاتفية اليوم، مع مارك ميلاي الرئيس الجديد لهيئة الأركان في الجيش الأمريكي.

وقال مصدر في وزارة الدفاع الروسية: "ناقش القائدان العسكريان، خلال المحادثة الهاتفية القضايا ذات الاهتمام المشترك".

تولى الجنرال مارك ميلاي (61 عاما)، في 30 سبتمبر، منصب رئيس هيئة الأركان في الجيش الأمريكي، وبات المستشار العسكري للرئيس دونالد ترامب.

والجنرال ميلاي ضابط أمريكي لامع، تخرج من جامعة برنستون، وشارك في حربي العراق وأفغانستان.

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وحل الجنرال مارك ميلاي، محل الجنرال جو دانفورد، الذي عينه الرئيس السابق باراك أوباما، في هذا المنصب في 2015 ، لعامين وجدد له ترامب في 2017، لعامين جديدين.

ويستفيد رئيس الأركان الجديد، من قانون تم إقراره عام 2017 ، يتضمن زيادة ولاية رئيس الأركان ومعاونه إلى الضعف (من عامين إلى أربعة أعوام) لضمان الاستمرارية العسكرية، رغم تعاقب الإدارات الأمريكية.

المصدر: وكالات