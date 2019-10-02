جونسون يقدم للاتحاد الأوروبي عرضه النهائي بشأن "بريكست"

قدم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الأربعاء، عرضه النهائي بشأن انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، محذرا بروكسل من أن البديل عنه خروج لندن من التكتل بدون اتفاق.

ونشرت وسائل الإعلام البريطانية النص الكامل لهذا العرض النهائي الذي تم تسليمه إلى رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، مصحوبا برسالة تضم الدعوة إلى التوصل لـ"حل وسط معقول".

وأعلن جونسون في كلمة ألقاها أمام المؤتمر السنوي لحزب المحافظين، أن عرضه يشمل "تسوية عادلة ومنطقية" لمسألة "بريكست"، مجددا عزمه على إخراج البلاد بأسرها من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر حتى بلا اتفاق مع بروكسل، مع حفاظ لندن على سيطرتها التجارية على جميع أراضي المملكة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول بريطاني بارز قوله إن حكومة لندن، في حال عدم قبول القادة الأوروبيين بـ"العرض الأخير" لا تنوي التفاوض على شروط أخرى وتأجيل موعد "بريكست" مجددا بل ستعمل على الانسحاب بلا اتفاق.

ويضم عرض جونسون خمسة بنود تركز على ملف الحدود الإيرلندية، أي أهم المسائل الخلافية بين لندن وبروكسل، وذلك كبديل عن آلية "باكستوب" الخاصة ببقاء إيرلندا الشمالية جزءا من الاتحاد الجمركي الأوروبي أثناء الفترة الانتقالية.

ولم يوضح جونسون كيف ينوي تجاوز القانون الذي تبناه البرلمان البريطاني، وهو يمنع إخراج البلاد من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق مع بروكسل.

المصدر: وسائل إعلام بريطانية