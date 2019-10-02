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الجيش الأمريكي يطلق صاروخ Minuteman 3 الباليستي العابر للقارات

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الجيش الأمريكي يطلق صاروخ Minuteman 3 الباليستي العابر للقارات
صاروخ Minuteman 3
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أعلنت قيادة القوات الجوية الأمريكية عن إجرائها تجربة إطلاق جديدة اليوم على صاروخ مينتيمان الثالث العابر للقارات (مينوتيمان 3) القادر على حمل العديد من الرؤوس النووية المنفصلة.

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وتم إطلاق الصاروخ في الساعة 8:13 بتوقيت غرينيتش (01:13 بتوقيت المحيط الهادئ للولايات المتحدة) من قاذف تحت الأرض في قاعدة فاندنبرغ الجوية في كاليفورنيا.

وأصاب الرأس الحربي الصاروخي غير المسلح، الذي حلق لمسافة 6.76 ألف كيلومتر، هدفا في ميدان تدريب أمريكي في منطقة كواجالين أتول (جزر مارشال) في وسط المحيط الهادئ.

وذكرت قيادة سلاح الجو الأمريكي أن الهدف من اختبارات هذا الصاروخ  الموضوع في الخدمة القتالية هو "التحقق من فعالية نظام الأسلحة والتأهب وتأكيد دقة هذا السلاح في أصابته الهدف".

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المصدر: إنترفاكس

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