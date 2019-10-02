إيران تسمح بمنح جنسيتها لأبناء مواطناتها المتزوجات من أجانب

أكد المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الإيراني، عباس علي كدخدائي، مواقفة المجلس على منح الجنسية لأبناء الإيرانيات المتزوجات من أجانب.

وأفادت وكالة "مهر" بأن هذا التصريح جاء في تغريدة لكدخدائي نشره على حسابه في "تويتر"، حيث أعلن أن مجلس صيانة الدستور وافق في اجتماعه، اليوم الأربعاء، على قانون منح الجنسية لأبناء الإيرانيات المتزوجات من أجانب.

وكان مجلس الوزراء الإيراني وافق يوم 4 نوفمبر 2018، على مشروع قانون حول منح الأبناء من أم إيرانية وأب أجنبي، الجنسية الإيرانية قبل بلوغهم سن الـ18، فيما إذا تقدمت الأم بطلب لذلك، ويمكنهم أن يتقدموا بالحصول عليها بنفسهم بعد بلوغهم هذه السن.

المصدر: وكالة مهر للأنباء