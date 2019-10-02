إسرائيل.. بدء الجلسات التمهيدية لمحاكمة نتنياهو

تبدأ اليوم الأربعاء في إسرائيل جلسات استماع سيحدد فيها القضاء ما إذا كان سيسند اتهاماته في ثلاث قضايا فساد لرئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو.

وستعقد الجلسات التي ستستغرق أربعة أيام في مكتب النائب العام والمستشار القانوني للحكومة أفيخاي ماندلبليت، حيث سيدلي نتنياهو بإفاداته في القضايا الثلاث على التوالي.

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وفي البداية سيطرح المدافعون عن نتنياهو طعونهم في القضية المعروفة إعلاميا بالملف رقم 4000، وهي تتعلق بشبهات أن نتنياهو تلقى رشاوى على شكل تغطية إعلامية إيجابة له ولأفراد عائلته من قبل مالك شركة "بيزك" وموقع "والا" الإخباري شاؤول الوفيتش، لقاء منحه الأخير امتيازات مختلفة في انتهاك للقانون.

ثم سيستمع القضاء يومي الأحد والاثنين من الأسبوع القادم لطعون نتنياهو في القضيتين الأخريين المعروفتين بالملفين رقم 1000 و2000، حيث يواجه نتنياهو اتهامات بالاحتيال وإساءة استخدام الثقة.

ويتعلق الملف 1000 بتلقي رئيس الوزراء هدايا ثمينة من أثرياء، فيما يشتبه بنتنياهو في الملف 2000 بالتواطؤ مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس على إضعاف صحيفة "يسرائيل هيوم"، مقابل تغطية إيجابة من "يديعوت" لحملة نتنياهو الانتخابية.

المصدر: مكان