لأول مرة.. السعودية تهنئ اليهود الأمريكيين برأس السنة العبرية

أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن السفارة السعودية في واشنطن هنأت يهود الولايات المتحدة بعيد رأس السنة العبرية الجديدة، وذلك في سابقة كانت الأولى من نوعها.

ونشر مراسل قناة "إن بي سي" جوش ليدرمان على حسابه في "تويتر" صورة تظهر بطاقة تهنئة لليهود الأمريكيين بتوقيع سفيرة الرياض لدى الولايات المتحدة الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان آل سعود.

This is a first: The Saudi Embassy in Washington, under new Ambassador Reema bint Bandar, sent out Rosh Hashana greetings to American Jews pic.twitter.com/HAKuwSYYFL — Josh Lederman (@JoshNBCNews) October 1, 2019

وتنص الرسالة على أن السفيرة السعودية "تتمنى لكم بمناسبة روش هشاناه (عيد رأس السنة الجديدة العبرية) سنة جديدة سعيدة وحلوة".

وجاء ذلك بعد أسبوع من تهنئة إسرائيل السعودية بعيدها الوطني، ضمن جهود الدولة العبرية لتطبيع علاقاتها مع جيرانها العرب، وبالدرجة الأولى دول الخليج في وجه خصم مشترك هو إيران.

المصدر: NBC