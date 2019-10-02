سقوط فأر من سقف البيت الأبيض على الصحفيين

فوجئ مراسلو البيت الأبيض بسقوط فأر من سقف قاعة المؤتمرات الصحافية على بيتر ألكساندر، مراسل قناة NBC الأمريكية، ما خلق حالة من الذعر والفوضوى في القاعة.

وقال ألكساندر في تغريدة عبر صفحته الخاصة على "تويتر": "في أخبار أخرى: فأر سقط حرفيا من السقف في قاعتنا بالبيت الأبيض ونزل على حاسوبي الخاص".

ونشر المراسل مقطع فيديو لتثبيت الواقعة لمتابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

And here’s the video to prove it: pic.twitter.com/v6uSrh7KPH — Peter Alexander (@PeterAlexander) October 1, 2019

وحاولت مجموعة من الصحفيين مطاردة الفأر الصغير من دون جدوى، فيما أثارت الحادثة ضجة واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي تغريدة عبر "تويتر"، قالت شانون بيتيكتس مراسلة شبكة NBCNews، "إن ما شهده البيت الأبيض، كان الحدث الأكثر إثارة في قاعة المؤتمرات الصحافية داخل البيت الأبيض منذ أشهر".

Mouse in the @NBCNews booth at @WhiteHouse today after falling from the ceiling and landing on @PeterAlexanderpic.twitter.com/qN5Ww06QFp — Jabin Botsford (@jabinbotsford) October 1, 2019

The most excitement in the White House briefing room in months. Reporters attempt to capture a baby mouse that fell on ⁦@PeterAlexander⁩ lap moments ago pic.twitter.com/6zWRZfTAaq — Shannon Pettypiece (@spettypi) October 1, 2019

من الجدير ذكره، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد صرح عام 2017 بأن البيت الأبيض "مكب حقيقي"، في إشارة للحشرات والقوارض الموجودة داخله.

ووفق صحيفة "واشنطن بوست"، تجري شركة National Park Service عمليات تطهير أسبوعية لمكافحة القوارض في البيت الأبيض وحدائقه.

المصدر: "واشنطن بوست"