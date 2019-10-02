جونسون يكشف اليوم عن مقترحه النهائي لـ"بريكست"

من المقرر أن يكشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الأربعاء، عن عرضه النهائي لـ"بريكست"، الذي وصفه بالتسوية "العادلة والمنطقية".

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وسيعلن جونسون صراحة أنه إذا لم تتجاوب بروكسل مع المقترح، فإن بريطانيا لن تتفاوض مجددا وستغادر الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر الجاري.

وفي كملته الختامية أمام المؤتمر السنوي لحزب المحافظين الحاكم، سيتمسك جونسون بموقفه الصارم وسيقدم للحزب التفاصيل الأولى لما سيصفها بأنها "تسوية عادلة ومنطقية".

ومع بقاء أقل من شهر على الموعد المقرر لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يكتنف الغموض مستقبل العملية التي تمثل أكبر تحول في التجارة والسياسة الخارجية لبريطانيا منذ أكثر من 40 عاما.

وسيبلغ جونسون، الذي يقول إن بريطانيا ستغادر التكتل في 31 أكتوبر مهما حدث المؤتمر بأنه سيرسل مقترحه إلى بروكسل اليوم الأربعاء، في محاولة لضمان التوصل لاتفاق سيسهل خروج بلاده ويجنبها أضرارا اقتصادية محتملة في حال الخروج من دون اتفاق.

ووفق ما نقلت "رويترز"، فقد جاء في الخطاب الذي سيلقيه جونسون: "أصدقائي أخشى أنه بعد 3 أعوام ونصف العام أن يشعر الناس بأنه يجري التلاعب بهم مثل الحمقى. بدؤوا يشكون في أن هناك قوى في هذا البلد لا تريد تنفيذ الخروج من الاتحاد الأوروبي مطلقا... دعونا ننفذ عملية الخروج في 31 أكتوبر ومن ثم يمكن لبلادنا أن تمضي قدما في 2020".

من الجدير ذكره، أن بريطانيا صوتت قبل أكثر من 3 سنوات لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء أجري عام 2016، غير أن محادثات الخروج وقعت في مأزق، ما دفع برئيسة الوزراء حينها تيريزا ماي إلى تقديم استقالتها.

المصدر: "رويترز"