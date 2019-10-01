باكستان تأمل بوساطة روسيا لتسوية النزاع في كشمير

قال مسعود خان، رئيس القسم الباكستاني من كشمير، إن إسلام آباد تأمل في أن تتمكن روسيا، من دفع مجلس الأمن الدولي نحو تسوية النزاع في كشمير.

وأضاف في حديث لوكالة "نوفوستي"، أن السلطات الباكستانية، تأمل في هذا الصدد بـ "دور بناء لروسيا، ولقيادتها.

وذكر المسؤول الباكستاني، أن مجلس الأمن الدولي، يبدو خاملا في الوقت الراهن، ولا يفعل إلا القليل في مسألة كشمير. وقال: "لذلك نحن منفتحون على الوساطة، ولكن هذه الوساطة، يجب أن تكون ذات رؤية وهادفة.

وأشار إلى أن بلاده، ممتنة لروسيا على موقفها من النزاع المذكور، الذي أعلنته خلال جلسة مجلس الأمن الدولي يوم 16 أغسطس. وقال: "استند المندوب الروسي إلى قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن جامو وكشمير، والاتفاقيات الثنائية والقانون الدولي. لذلك اتسم موقف روسيا بالطابع البناء جدا. علاقاتنا تتحسن مع روسيا ولدينا علاقات وثيقة".

إقرأ المزيد

وأكد أن باكستان، رحبت دائما بوساطة الأطراف الثالثة، وشدد على أن الهند بالذات، ترفض مقترحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لذلك لم يتم تحقيق أي تقدم.

في 5 أغسطس الماضي، ألغت الحكومة الهندية بنود المادة 370 من الدستور، التي تمنح الحكم الذاتي لولاية جامو وكشمير، الشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم.

المصدر: نوفوستي