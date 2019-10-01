السلطات الأمريكية تصادق على توريد صواريخ مضادة للدروع لأوكرانيا

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الكونغرس صادق على توريد أنظمة "جافلين" الصاروخية المضادة للدروع بقيمة 39 مليون دولار إلى أوكرانيا.

ووافقت الخارجية الأمريكية على توريد 150 صاروخا ومجمعين لإطلاقها، ثم صادق الكونغرس على الصفقة، حسب مصادر لوكالة "بلومبرغ".

ولم يتم الإعلان عن المصادقة على الصفقة رسميا بعد.

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وكانت الولايات المتحدة قد قامت في العام الماضي بتوريد أنظمة "جافلين" إلى أوكرانيا، حيث حصلت الأخيرة على 37 مجمعا لإطلاق الصواريخ و210 صواريخ موجهة بقيمة 47 مليون دولار.

وفي أغسطس الماضي طلبت كييف من واشنطن مزيدا من الصواريخ من هذا النوع.

يشار إلى أن توريدات "جافلين" هذه لا تعتبر جزءا من حزمة المساعدات العسكرية بقيمة 250 مليون دولار، التي جمدتها الإدارة الأمريكية، ثم أفرجت عنها على خلفية قضية يتهم فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالضغط على القيادة الأوكرانية من أجل فتح تحقيق مع منافسه المحتمل في انتخابات الرئاسة المقبلة جو بايدن، وعلق تقديم المساعدات لهذا الغرض.

المصدر: وكالات