رفع دوق ودوقة ساسيكس، الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، دعوى قضائية إلى المحكمة العليا في لندن ضد صحيفة "ديلي ميل"، بعد أن نشرت بصورة غير شرعية إحدى الرسائل الشخصية لميغان.

وقال الأمير هاري في بيان نشر على الموقع الرسمي للزوجين الملكيين، إنه وميغان اضطرا إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد الصحيفة وشركتها الأم "أسوشيتد بايبرز"، على خلفية تعرضهما خلال فترة طويلة "للتأثير المؤلم" للدعاية التي تقوم الصحيفة بنشرها "بلا هوادة" ضد زوجته.

واتهم الأمير هاري وزوجته الصحيفة بالنشر غير الشرعي للمعلومات الشخصية وانتهاك حقوق الملكية الفكرية وخرق قانون حماية المعلومات للعام 2018.

واستذكر الأمير هاري والدته الراحلة الأميرة ديانا، مشيرا إلى أنها كانت تعاني من كيفية تغطية الأخبار المتعلقة بها في وسائل الإعلام.

وأضاف الأمير هاري قائلا، إن السبب الذي دفعه إلى رفع الدعوى هو خوفه المتجذر من أن "التاريخ قد يعيد نفسه".

وأردف: "لقد فقدت والدتي والآن أشاهد زوجتي وهي تقع ضحية للقوى المؤثرة نفسها".

وأكد دوق ساسيكس أن الصحيفة صعت من حدة حملتها "الشريرة لنشر الأكاذيب الملفقة بشكل متعمد" ضد زوجته خلال فترة الحمل وبعد ولادة نجلهما آرتشي.

وأضاف: "وصلنا إلى موقف عندما يتبقى الشيء الوحيد الذي يجب فعله هو مواجهة هذا السلوك، لأنه يدمر الناس وحياتهم".

من جانبها، أشارت شركة "شيلينغز" القانونية التي تمثل مصالح دوقة ساسيكس، إلى أن نشر الرسالة الشخصية المذكورة لميغان، بصورة "متكررة ومزعجة"، على صفحات "ديلي ميل" كان جزءا من حملة أطلقتها الشبكة الإعلامية التي تتبع لها الصحيفة ضد الزوجين، حيث نشرت عن قصد "روايات مزيفة ومهينة" عنهما، بغية التلاعب بالرأي العام.

المصدر: صحيفة "إندبندنت"





