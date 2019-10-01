أطراف النزاع في شرق أوكرانيا توقع على "صيغة شتاينماير" للتسوية

وقعت مجموعة الاتصال الخاصة بالتسوية في شرق أوكرانيا على وثيقة تتضمن "صيغة شتاينماير" وهي خطة لتعديل الدستور الأوكراني تنص على منح منطقة دونباس المضطربة حكما ذاتيا في إطار التسوية.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مصدر مطلع قوله إن "النص بصيغة شتاينماير تم توقيعه في شكل اتفقت عليه مجموعة الاتصال، حيث وقع على الوثيقة جميع الأطراف المشاركة في المجموعة، وهي أوكرانيا والجمهوريتان (أي دونيتسك ولوغانسك المعلنتان من طرف واحد) وروسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا".

إضافة إلى ذلك، أفاد المصدر بأن أعضاء المجموعة اتفقوا على شروط فصل القوات التابعة لدونيتسك ولوغانسك من جهة، وللسلطات في كييف من جهة أخرى، في منطقتين تجريبيتين بدونباس. وأكد المصدر أن مجموعة الاتصال لم تبحث تبادل المحتجزين بصيغة "200 مقابل 70".

ولم يكشف المصدر عن مزيد من التفاصيل حول مخرجات الاجتماع.

وتحدد "صيغة شتاينمير"، التي اقترحها الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير في 2014-2015 ضمن عمل "رباعية النورماندي"، آلية سن قانون أوكراني خاص بمنح مناطق معينة في أراضي جمهورتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس شرق أوكرانيا، الحكم الذاتي المحلي بشكل مؤقت في يوم الانتخابات، وعلى أساس دائم بعد الانتخابات، فور نشر منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تقريرها حول نتائج الانتخابات في حال لم تسجل أي خروقات.

توقيع "صياغة شتاينماير" يحيي آمال باستئناف أعمال "رباعية النورماندي"

وعقد الرئيس الأوكراني مؤتمرا صحفيا مكرسا لتوقيع "صيغة شتاينماير"، وقال إن كييف "وافقت" عليها، وأضاف: "تمت إزالة العواقب الأخيرة أمام عقد قمة رباعية النورماندي، وسيتم تحديد الموعد قريبا".

وأكد زيلينسكي أن "صيغة شتاينماير" ستدرج في قانون جديد بشأن الوضع الخاص في دونباس، سيضعه البرلمان الأوكراني "بالتعاون الوثيق مع المجتمع ومن خلال النقاش العام".

ويمهد توقيع كييف على "صيغة شتاينماير" لتنظيم أول قمة لقادة "رباعية النورماندي" (أوكرانيا وروسيا وألمانيا وفرنسا) منذ العام 2016 وعقد أول لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينكسي على هامش هذا الاجتماع لبحث التسوية في شرق أوكرانيا.

يذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت، في أبريل 2014، عملية عسكرية ضد جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وهما كيانان أعلنا استقلالهما عن كييف من جانب واحد بعد الإطاحة بالرئيس الأوكراني، فيكتور يانوكوفيتش، قبل شهرين من ذلك.

المصدر: وكالات