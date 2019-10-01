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انطلاق مجموعة سفن روسية في دورية بعيدة تشمل المحيط الهندي

أخبار العالم

انطلاق مجموعة سفن روسية في دورية بعيدة تشمل المحيط الهندي
Sputnik
سفينة الحراسة "ياروسلاف مودري" (صورة أرشيفية)
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انطلقت مجموعة من سفن أسطول البلطيق الروسي قوامها سفينة الحراسة "ياروسلاف مودري" وسفينة القطر "فيكتور كونيتسكي" وسفينة الشحن "يلنيا"، بدورية طويلة قاصدة المحيط الهندي.

وقال المكتب الصحفي التابع للأسطول الروسي: "خلال الدورية، ستشارك مجموعة السفن التابعة لأسطول البلطيق للمرة الأولى، في الجزء البحري من التدريبات الروسية الهندية "إندرا 2019"، التي ستجرى من 10 إلى 19 ديسمبر في المحيط الهندي".

وأضاف، أن السفن تقل على متنها مجموعات لمكافحة الإرهاب من فيلق مشاة البحرية التابع لأسطول البلطيق.

وستجرى مناورات "إندرا 2019" في عدد من حقول التدريب البرية والبحرية وأحد المطارات العسكرية الهندية، بمشاركة حوالي 300 عسكري روسي من الدائرة العسكرية الشرقية.

المصدر: "تاس"

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