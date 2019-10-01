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تعثر حوار حكومة الكاميرون مع الانفصاليين قبل بدئه

أخبار العالم

تعثر حوار حكومة الكاميرون مع الانفصاليين قبل بدئه
AFP
الرئيس الكاميروني بول بيا
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تعثرت محادثات نظمتها الحكومة من أجل إنهاء تمرد انفصالي بدأ قبل عامين في الكاميرون قبل انطلاقها، حيث قاطعها الانفصاليون الناطقون بالإنجليزية وقادة المعارضة.

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وبادر الرئيس بول بيا بالدعوة إلى هذا الحوار الوطني الذي يستمر أسبوعا في محاولة لوقف أعمال العنف بين المسلحين والجيش، والتي أسفرت عن سقوط أكثر من 1800 قتيل وتشريد ما يزيد على 500 ألف شخص حسب تقديرات الأمم المتحدة.

لكن الانفصاليين الناطقين بالإنجليزية الذين يحاولون إقامة دولة مستقلة تسمى أمبازونيا في المناطق التي تقطنها الأقلية الناطقة بالإنجليزية في الكاميرون رفضوا على الفور هذه الفكرة لعدم تلبيتها شروطهم للحوار.

ودعا المجلس الحاكم في أمبازونيا إلى سحب الجيش من المناطق الجنوبية الغربية والشمالية الغربية الناطقة بالإنجليزية وإحالة هذه الأزمة إلى التحكيم الدولي والإفراج عن كل الانفصاليين المعتقلين.

المصدر: "رويترز"

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