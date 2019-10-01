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"نيويورك تايمز": روحاني لم يرفع السماعة.. المتصل ترامب

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AFP HO, Nicholas Kamm / AFP / IRANIAN PRESIDENCY
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كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حاول تنسيق مكالمة هاتفية بين الرئيسين الإيراني حسن روحاني والأمريكي دونالد ترامب لكن روحاني رفض.

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وحسب الصحيفة، فإن محاولة تنسيق المكالمة جرت على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي انعقد في نيويورك الأسبوع الماضي.

وفي تقرير نشر أمس الاثنين، ذكرت "نيويورك تايمز" نقلا عن مصادر مطلعة على هذا التحرك الدبلوماسي، أن ماكرون الذي سعى منذ أشهر لـ"تذويب الجليد" بين واشنطن وطهران، حرص على تثبيت خط هاتفي آمن في قاعة بالفندق، حيث كان روحاني يقيم.

ووفقا للتقرير، فإن روحاني ومساعديه كانوا مصدومين بالعرض الذي قدمه لهم الرئيس الفرنسي في زيارة غير معلنة ليلة الثلاثاء الماضي في مقر إقامتهم في فندق "ميلينيوم هيلتون".

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وكان ماكرون مع فريق صغير من الاستشاريين ينتظر خارج غرفة روحاني، ويتواصل معه عبر مساعديه.

لكن روحاني حسب التقرير، رفض في نهاية المطاف الخروج من غرفته والرد على المكالمة، بينما كان ترامب ينتظرها على خط الهاتف الآخر.

وكان ترامب قد صرح يوم الجمعة الماضي بأنه رفض اقتراحا إيرانيا برفع العقوبات عن طهران مقابل عقد لقاء بين رئيسي البلدين، بينما قال روحاني في نفس اليوم، إن الولايات المتحدة هي التي عرضت رفع جميع العقوبات المفروضة على طهران مقابل المحادثات.

المصدر: "نيويورك نايمز"

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